Napoli, è fatta per Milik al Marsiglia: affare da 9 milioni più bonus

Sembra ormai destinata a concludersi la telenovela legata al futuro di Arkadiusz Milik, attaccante del Napoli, che ci accompagna già dalla scorsa estate.

Il polacco, dopo il mancato passaggio alla Roma, è divenuto praticamente un separato in casa, e durante la stagione in corso non è mai sceso in campo. La sua volontà era quella di cambiare aria già a gennaio, per non perdere la possibilità di giocare gli Europei da titolare con la sua Polonia, ma le richieste di De Laurentiis hanno a lungo frenato possibili acquirenti, pronti a fiondarsi sul giocatore a parametro zero (contratto in scadenza a giugno).

Tuttavia, negli ultimi giorni il Marsiglia si è fatto prepotentemente avanti e, stando a quanto riferito da Ciro Venerato, giornalista di Rai Sport, avrebbe trovato in giornata un accordo con il club azzurro, per assicurarsi il cartellino di Milik. Dello stesso avviso anche Niccolò Ceccarini, esperto di mercato di Mediaset, che ha anche fornito le cifre dell’accordo: “Milik è un giocatore del Marsiglia, accordo trovato con il Napoli sulla base di 9 milioni di euro, più 4 di bonus più il 20 per cento sulla futura rivendita”.

