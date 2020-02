Napoli e Gattuso: muro a muro con l’Ospedale

Gianluca Muscariello è tornato su queste pagine per parlare, dalla sua prospettiva, del fatto se il Napoli è guarito o meno. Buona lettura!

“Dopo la partita con il Brescia vi dirò se siamo guariti.”

Così Gattuso liquidò l’eccessivo entusiasmo dopo le vittorie con Lazio e Juventus. Oggi come sta il Napoli? La cura di Mister Ringhio sembrava aver avuto i suoi primi effetti positivi, poi la ricaduta con il Lecce ha gettato nello sconforto il “paziente” pubblico napoletano.

Le partite con Inter, Cagliari e quella di ieri sera con il Brescia hanno mostrato un Napoli con evidenti segni di guarigione. A pochi giorni dall’epocale sfida con il Barcellona, ci vorrebbe una squadra in piena salute ma ci possiamo accontentare di questa versione.

In fondo, nella stagione in corso, gli azzurri hanno più volte mostrato il volto migliore nei big match. La lunga vigilia pre-champions sta per terminare, speriamo anche la lunga degenza partenopea.

Il test Blaugrana ci darà un responso definitivo… proiettando il Napoli in una rimonta primaverile, allontanandosi definitivamente da quel paradossale muro!

A cura di Gianluca Muscariello.

