Napoli e Juventus, ormai una classica di inizio stagione

Domenica sera Napoli e Juventus saranno in campo per la terza giornata di campionato, ormai una classica di inizio stagione.

Juventus-Napoli, terza giornata di Serie A, andrà in scena a Torino domenica sera alle 20.45.

Inutile stare qui a ribadire come questa, per tanti tifosi di ambo le fazioni, sia “LA” partita e quanto soprattutto nelle ultime stagioni la sfida tra queste due squadre si sia colorata delle tinte dello scudetto. La curiosità, piuttosto, è nel constatare quante volte questa gara si sia disputata nelle prime giornate di campionato, tendenza che sembra ripetersi proprio nelle ultime stagioni.

Negli ultimi 15 anni di calcio italiano (dalla stagione 2006/07, unica di Serie B), Juventus-Napoli (o Napoli-Juventus) si è disputata nelle prime 10 giornate ben otto volte (contando anche quella di questa domenica) cifra che sale addirittura a 11 se comprendiamo anche l’undicesima giornata: oltre il 73% delle volte. Ancora più nel dettaglio, in queste ultime tre stagioni, Napoli e Juventus si sono incontrate tre volte nelle prime sette giornate: alla 7^ (2018/19), alla 2^ (2019/20) e, appunto, alla 3^ (2020/21).

Il bilancio in questo caso è di assoluta parità: nelle dieci partite prese in esame (l’undicesima, ovviamente, si giocherà questa domenica) il conto è di 4 vittorie per la Juventus, 4 per il Napoli e 2 pareggi.

L’ultima vittoria per il Napoli risale al 26 settembre 2015, sesta giornata: al San Paolo gli azzurri si imposero 2-1 con i gol di Insigne ed Higuain prima della rete di Lemina per i bianconeri.

Per l’ultimo trionfo del Napoli, invece, a Torino nelle prime 11 giornate dobbiamo risalire al 31 ottobre 2009, undicesima giornata: dopo il doppio vantaggio bianconero con Trezeguet e Giovinco, la rimonta azzurra si compie con la doppietta di Hamsik ed, in mezzo, il gol di Datolo.

Questa sarà la sesta volta che queste due squadre si incontreranno nella terza giornata di campionato, la terza volta in casa Juve. Il bilancio fino ad ora: 3 vittorie per la Juventus, una per il Napoli (2/10/1932 all’Ascarelli, uno a zero di Attila Sallustro) ed un pareggio.

