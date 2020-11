Proprio come la gara giocata con l’AZ Alkmaar, il Napoli ieri ha perso senza segnare nemmeno un gol agli avversari.

La sconfitta con il Sassuolo è la prima per gli azzurri in campionato ed è anche la prima volta in cui il Napoli non segna neanche un gol n Serie A agli avversari. Proprio come detto ieri da Gattuso nel post partita, probabilmente manca un po’ di lucidità per essere più concreti sotto porta e sfruttare al meglio le occasioni che vengono create nel corso della gara.

Comments

comments