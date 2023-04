Napoli e Lazio in contemporanea? Potrebbe esserci una possibilità

Domenica il Napoli potrebbe aggiudicarsi lo scudetto in caso di vittoria allo Stadio Maradona contro la Salernitana e il mancato successo della Lazio contro l’Inter.

La squadra di Spalletti infatti giocherà la sua partita sabato alle ore 15:00 contro la Lazio allo Stadio Maradona, e dovrà aspettare domenica in tarda mattinata per poter festeggiare in caso di non vittoria della Lazio contro l’Inter.

Il Napoli potrebbe però giocarsi la vittoria dello scudetto in contemporanea con la partita della Lazio a Milano. Infatti in caso di situazioni eccezionali, come l’ordine pubblico la squadra azzurra potrebbe slittare il giorno della partita da sabato 29 aprile a domenica 30 aprile.

