Napoli e l’iniziativa per le esigenze alimentari: nasce il paniere solidale

A Napoli è nata l’iniziativa per far fronte a chi non riesce a far fronte alle proprie esigenze alimentari: il paniere solidale.

L’edizione di oggi de La Repubblica ne parla, dell’iniziativa nata tra le strade della città. A Santa Chiara è nato il “panaro solidale” dove, su un paniere, c’è una frase che recita: “Chi può metta, chi non può prenda”.

Molti si sono attivati per questa iniziativa, anche tra commercianti che hanno dovuto chiudere il proprio negozio, consegnando pacchi di alimentari a chi non riesce a permetterselo. La Fondazione Foqus è tra quelle che si è messa in prima linea per questa seconda emergenza. L’intervento della Fondazione mira a rifornire 100 famiglie dei Quartieri Spagnoli, coinvolgendo imprese, grossisti e produttori per ricevere donazioni.

La X Municipalità di Napoli, quella di Fuorigrotta, ha scritto al premier Conte, presidente Mattarella ed al sindaco De Magistris. La richiesta è quella di trovare una soluzione affinchè nessuno rimani indietro e da solo, chiude La Repubblica.

