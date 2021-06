Napoli, è Pelkas il nuovo nome per il centrocampo: c’è concorrenza per il greco

L’edizione odierna del Corriere di Bologna parla di Dimitrios Pelkas, centrocampista greco finito, a quanto pare, nel mirino del Napoli.

Il 27enne, di proprietà del Fenerbahce, vanta 20 presenze con la Nazionale ellenica ed è un obiettivo concreto per il Bologna, che ha già fatto una prima offerta da 5,5 milioni, rifiutata dal club turco. Tuttavia, i felsinei dovranno fronteggiare la concorrenza del Rubin Kazan e del Napoli, che lo apprezzano per la sua duttilità e per la capacità di ricoprire diversi ruoli in mediana. La sua valutazione, secondo il quotidiano, si aggira intorno ai 7 milioni di euro.

