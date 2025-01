Napoli e PSG a Nizza per finalizzare il passaggio di Kvara

La trattativa per la cessione di Khvicha Kvaratskhelia al PSG pare arrivata al clou come sostiene il quotidiano francese Le Parisien

I rappresentanti del Napoli e del Paris Saint Germain si trovano a Nizza per tenere un vertice in queste ore. L’obiettivo è trovare l’accordo sul prezzo della cessione. Il club azzurro valuta Kvaratskhelia non meno di 80 milioni di euro, mentre il Paris Saint Germain vuole chiudere intorno ai 65-70 milioni bonus inclusi. Le parti hanno intenzione di concludere l’affare il prima possibile: il Napoli per assicurarsi subito un sostituto, il club parigino per dare al più presto il nuovo acquisto al tecnico Luis Enrique.

Le ultime info fornite da Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato, riferiscono che l’accordo potrebbe raggiungersi secondo queste cifre: il PSG verserebbe al Napoli 75 milioni di euro per il cartellino del giocatore, il georgiano invece firmerà un contratto fino al 2029 (con opzione per un anno in più) da 9 milioni di euro a stagione più 2 di bonus.

