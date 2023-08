Napoli, ecco Lindstrom. Il “Rookie of the year” che ha solo sfiorato, per ora, il Maradona

Napoli, ecco Lindstrom. Gli azzurri hanno chiuso la trattativa con l’Eintracht Francoforte. Domani il danese svolgerà le visite mediche.

Garcia è pronto ad abbracciare un nuovo talento, classe 2000, e con una duttilità invidiabile.

Ala, trequartista e all’occorrenza mezz’ala, musica per le orecchie di qualsiasi allenatore.

Il danese si è messo in mostra sin dai primi passi della sua carriera al Brondby dove si fa notare dai tedeschi dell’Eintracht che lo acquistano per 7 milioni di euro.

La sua prima stagione in Germania è grandiosa. Lindstrom fa subito parlare di se e vince addirittura il prestigioso premio di “Rookie of the year” che spetta al miglior giovane debuttante in Bundesliga e che in passato è andato a talenti del calibro di Dembele e Alphonso Davies.

Nella storia tra Lindstrom è il Napoli si aggiunge anche un’altra coincidenza. Il danese giocò la gara d’andata contro gli azzurri in Germania ma fu costretto a saltare per un infortunio all’ultimo momento la sfida di ritorno al Maradona che quindi vestirà per la prima volta con la maglia azzurra, chissà, magari già contro la Lazio.

