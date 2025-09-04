Napoli: Ecco quando verranno messi in vendita i biglietti per le prossime partite casalinghe di campionato e Champions.

SSC Napoli comunica che:

A partire dalle ore 12:00 di venerdì 5 Settembre 2025 saranno in vendita i biglietti per Napoli vs Pisa, match che si disputerà lunedì 22 Settembre alle ore 20:45 allo Stadio Diego Armando Maradona.

A partire dalle ore 12:00 di lunedì 8 Settembre 2025 saranno in vendita i biglietti per Napoli vs Sporting CP, secondo match di Champions League che si disputerà mercoledì 1 Ottobre alle ore 21:00 allo Stadio Diego Armando Maradona.

A partire dalle ore 12:00 di lunedì 15 Settembre 2025 saranno in vendita i biglietti per Napoli vs Genoa, match che si disputerà domenica 5 Ottobre alle ore 18:00 allo Stadio Diego Armando Maradona.

La vendita dei biglietti per le partite di Serie A contro Pisa e Genoa si articola in due fasi:

la prima fase (Fase 1), riservata ai titolari di Fidelity Card;

la seconda fase (Fase 2), di vendita libera aperta a tutti. Nel corso della Fase 1, i possessori di Fidelity Card non solo potranno fruire di un periodo di prevendita dedicato e prioritario ma potranno anche acquistare il biglietto ad un prezzo scontato.

Come comunicato in fase di Campagna Abbonamenti per la partita di Champions League contro lo Sporting Lisbona, la vendita si articola in tre fasi:

la prima fase (Fase 1), riservata ai titolari di Abbonamento ITALIA 25/26 (20 gare);

la seconda fase (Fase 2), riservata ai titolari di Fidelity Card;

la terza fase (Fase 3), di vendita libera aperta a tutti.

Nel corso della Fase 1 e della Fase 2 abbonati e possessori di Fidelity Card non solo potranno fruire di un periodo di prevendita dedicato e prioritario, ma anche acquistare il biglietto ad un prezzo vantaggioso.

Ricordiamo che la Fidelity Card può essere acquistata direttamente online al prezzo di 20€ ed è valevole per tre anni. Clicca qui per maggiori info.

