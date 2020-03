Napoli ed il Coronavirus: pazienti gravi hanno avuto il trattamento con farmaci anti-artrite

A Napoli c’è stato il primo trattamento per due pazienti malati di polmonite severa da Coronavirus con un farmaco anti-artrite.

Il farmaco anti-artrite, il tocilizumab, è usato per curare l’artrite reumatoide. Ciò che ha permesso questo trattamento è stata la collaborazione tra l’Azienda Ospedaliera dei Colli e Istituto Nazionale Tumori Irccs Fondazione Pascale.

La somministrazione del suddetto farmaco è avvenuta sabato, per la prima volta in Italia, con la stretta collaborazione tra il direttore della Uoc di Oncologia dell’Azienda Ospedaliera dei Colli, Vincenzo Montesarchio; il direttore dell’Unità di Oncologia Melanoma, Immunoterapia Oncologica e Terapie Innovative dell’Istituto “Pascale” di Napoli, Paolo Ascierto insieme al virologo Franco Buonaguro e alcuni medici cinesi, tra cui Wei Haiming Ming del First Affiliated Hospital of University of Science and Technology of China.

In più c’è stato il supporto del team composto da tutto il personale del Cotugno e che ha visto in prima linea, tra gli altri, Rodolfo Punzi, direttore del dipartimento di Malattie infettive e urgenze infettivologiche; Roberto Parrella, direttore della Uoc Malattie infettive ad indirizzo respiratorio; Fiorentino Fragranza, direttore della Uoc Anestesia rianimazione e terapia intensiva; Vincenzo Sangiovanni, direttore della Uoc Infezioni sistemiche e dell’immunodepresso; Nicola Maturo, responsabile del Pronto Soccorso infettivologico del Cotugno e Luigi Atripaldi, direttore del laboratorio di Microbiologie e virologia.

Nel commentare gli effetti della somministrazione, si è reso noto che nelle prime 24-48 ore ci sono stati miglioramenti sostanziali in uno dei due pazienti. Quest’ultimo, tra l’altro, presentava un quadro clinico più severo. In più, in Cina ci sono stati 21 casi trattati così che hanno avuto miglioramenti nelle prime 24-48 ore.

Maurizio Di Mauro e Attilio Bianchi, rispettivamente direttore generale dell’ Azienda Ospedaliera dei Colli e dell’Istituto Nazionale Tumori Irccs Fondazione Pascale, hanno ringraziato in prima persona il personale coinvolto.

