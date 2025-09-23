Champions League

Napoli-Eintracht: divieto di vendita dei biglietti ai tifosi residenti a Francoforte

Pubblicato il

Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti a Francoforte per tutti i settori dell’impianto in occasione del match Champions tra gli azzurri e la squadra tedesca

La decisione è arrivata a seguito del parere della Questura di Napoli e delle valutazioni espresse nel Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica del 20 settembre scorso.

Secondo la nota ufficiale della Prefettura di Napoli, il provvedimento si è reso necessario “in considerazione dei profili di alto rischio per l’ordine e la sicurezza pubblica che connotano l’evento per la rivalità tra le opposte tifoserie, già sfociata in gravi incidenti in occasione dell’incontro del 14 marzo 2023 disputato presso questo capoluogo”. 

