Napoli-Eintracht Francoforte, anche al Maradona sarà sold out!

Questa sera il Napoli scenderà in campo in Germania contro l’Eintracht Francoforte in uno stadio sold out e pronto a dare il meglio di se.

Ma stando a quanto riportato sul sito TicketOne anche per la gara di ritorno al Maradona è previsto sold out. Esauriti i biglietti in ogni settore e incassi che sfiorano e chissà, probabilmente andranno a superare i record storici del club partenopeo.

