Napoli-Eintracht Frankfurt: i tornelli apriranno alle ore 16:00

Le regole diramate in occasione della gara di Uefa Champions League contro l’Eintracht Frankfurt, in programma domani alle ore 18:45
La SSC Napoli invita tutti i tifosi a recarsi allo stadio con largo anticipo rispetto al fischio d’inizio, al fine di espletare correttamente le procedure d’ingresso.
I tornelli apriranno alle ore 16:00, per consentire l’esecuzione dei controlli di sicurezza previsti dalla legge, necessari per un ordinato svolgimento dell’evento calcistico.
La SSC Napoli invita i propri tifosi che intendono recarsi allo stadio ad acquistare i biglietti esclusivamente sui canali ufficiali, on line, sul sito di Ticketone (https://sscnapoli.ticketone.it/catalog ) e presso i punti vendita Ticketone abilitati.
La SSC Napoli ricorda ai propri tifosi che alcuni varchi di accesso dell’impianto verranno riservati agli abbonati a partire dall’apertura dei cancelli e fino a 30 minuti prima del fischio d’inizio.
Al termine del periodo suddetto i cancelli verranno riaperti a tutta l’utenza.