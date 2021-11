Tramite il sito ufficiale, il Napoli fa i complimenti a Eljif Elmas per la doppietta e il raggiungimento dei play-off per i Mondiali in Qatar 2022.

Di seguito il post:

🇲🇰 Elmas, doppietta e successo con la Macedonia. 👉 https://t.co/0qWO9ncXtX pic.twitter.com/LOn10tGN2E — Official SSC Napoli (@sscnapoli) November 14, 2021

