Napoli: Elmas vince in Armenia, in campo anche Koulibaly e Lobotka

Tre calciatori sono impegnati questa sera con le rispettive Nazionali nelle gare di qualificazione ai Mondiali in Qatar del 2022.

Il primo a scendere in campo è stato Elif Elmas che ha vinto con la sua Macedonia per 5-0 contro l’Armenia in trasferta. Per il centrocampista azzurro un assist e 90 minuti di partita.

Alle 20, invece, è il turno di Kalidou Koulibaly che affronta il Togo in una gara valida per la sesta giornata del Gruppo H dei gironi di qualificazioni africani per la Coppa del Mondo.

L’ultimo a scendere in campo sarà Stanislav Lobotka che con la sua Slovacchia affronterà la Slovenia.

