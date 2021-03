Napoli, emergenza difesa: Manolas e Rrahmani a rischio per il Milan

Nonostante la settimana tipo, arrivano brutte notizie da Castel Volturno in vista della gara di domenica con il Milan.

Sembrerebbe, infatti, che gli azzurri potrebbero fare a meno sia di Manolas che di Rrahmani. Il difensore greco non è al meglio e resta in dubbio per la gara di domani mentre il calciatore kosovaro è alle prese con un affaticamento muscolare.

La prima soluzione che Gattuso potrebbe adottare sarebbe quella di schierare Maksimovic in coppia con Koulibaly ma c’è sempre l’alternativa Di Lorenzo che in passato ha già fatto il centrale di difesa.

