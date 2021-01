Gennaro Gattuso, tecnico del Napoli, ha annunciato la formazione per la gara degli ottavi di finale di Coppa Italia contro l’Empoli.

Conferma per Rrahmani, dopo la prova opaca di Udine: al suo fianco ci sarà Koulibaly, al rientro da titolare dopo l’infortunio. Solo panchina, invece, per Mertens, altro rientrante: come centravanti titolare giocherà Petagna.

Questa la formazione:

Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Ghoulam, Demme, Lobotka, Politano, Elmas, Lozano, Petagna.

Comments

comments