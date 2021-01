È stata annunciata la formazione ufficiale dell’Empoli, scelta per la gara, valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia, contro il Napoli.

Il tecnico Dionisi, che non sarà in panchina in quanto si trova in isolamento (leggi qui per saperne di più) punta sul 4-4-2:

Furlan, Terzic, Matos, Olivieri, Olivieri, Bajrami, Casale, Zappella, Ricci, Damiani, Haas, Viti.

