Napoli, entro martedì il ritorno di Mertens dal Belgio: può rientrare contro il Granada

Il Napoli si prepara a riabbracciare Dries Mertens, alle prese con numerosi problemi fisici nel corso degli ultimi mesi.

L’attaccante belga, infatti, si era infortunato alla caviglia nel match contro l’Inter, il 16 dicembre scorso, e da allora non è più riuscito a giocare con continuità. L’infortunio sembrava superato a metà gennaio, ma l’ex PSV ha subito una ricaduta, che lo ha spinto a tornare a curarsi in Belgio, al centro “Move to Cure” di Anversa.

Secondo quanto riferito dal Corriere del Mezzogiorno, tuttavia, Mertens rientrerà a Napoli tra domani e dopodomani, pronto a mettersi a disposizione di Gattuso. Chiaramente, le sue condizioni atletiche saranno da verificare, visto il lungo stop, ma, vista anche la situazione di emergenza per i tanti infortunati, per Ciro potrebbe esserci uno spezzone nella gara di ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League contro il Granada.

