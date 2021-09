Dopo la botta rimediata ieri nella gara contro la Sampdoria, il difensore del Napoli, Amir Rrahmani, è stato sottoposto ad alcuni accertamenti.

Il kosovaro ha svolto, in mattinata, alcuni esami neurologici a Pineta Grande, come annunciato dal Napoli: “Amir Rrahmani si è sottoposto questa mattina, presso la clinica Pineta Grande, a visita neurologica e a esami diagnostici con il Dottor Bucciero che hanno dato esito negativo”. Sospiro di sollievo, dunque, per il centrale azzurro.

Comments

comments