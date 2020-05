Napoli, esattamente 3 anni fa gli azzurri stabilivano il record di gol stagionali

Il Napoli ricorda il record stabilito dagli azzurri tre anni fa, quello di gol stagionali per il club. L’ultima partita fu Samp-Napoli, terminata 4 a 2 per gli azzurri.

A segnare, in quel match, furono Mertens, Insigne, Hamsik e Callejon. Con quei 4 gol il Napoli terminò la stagione con 94 gol in Serie A e 115 complessivi stagionali. Due traguardi che sono tutt’ora dei record per il club azzurro, sia in campionato che in tutte le stagioni.

Quell’anno, il 2016/17, fu tra l’altro l’annata in cui Mertens arrivò a totalizzare 34 gol, seguito da Insigne con 20, Callejon con 17 e Hamsik con 15. I 4 siglarono proprio i gol che decisero il match contro la Sampdoria.

