Napoli, esterni d’attacco: falsi miti, voglia di emergere e condizione (ancora) da trovare

Il Napoli di Luciano Spalletti vanta tanta qualità negli esterni d’attacco: probabilmente nessuna rosa in Italia ha queste possibilità.

E visto lo spessore qualitativo ma anche umano, i calciatori di cui parliamo sono spesso sotto la luce dei riflettori.

FALSI MITI

“Insigne distratto dal rinnovo, poco partecipe in campo”. Nulla di più falso. Il capitano del Napoli ha la testa totalmente sul campo e, contrariamente a quanto si dice in giro, i numeri parlano chiaro:

Il 24 azzurri si trova:

Al terzo posto per passaggi chiave in Serie A: 24 (dietro Pellegrini e Candreva)

Al secondo posto per conclusioni verso la porta: 43 (dietro Ciro Immobile)

Certo, qualche rigore sbagliato di troppo, ma Lorenzo Insigne ha ampiamente dimostrato di avere testa, cuore e gambe al proprio posto.

VOGLIA DI EMERGERE

Adam Ounas.

Rimasto fuori a lungo per un infortunio muscolare, l’algerino ha tantissima voglia di farsi notare e scalpita per prendersi un posto da titolare. Fino a questo momento presenze solo da subentrato e un gol (meraviglioso) contro il Legia Varsavia.

Il talentuosissimo classe 96′ sarà un’arma importante che Spalletti sarà sicuramente in grado di sfruttare.

Elif Elmas.

Il macedone gode della totale fiducia di Spalletti, e ha più volte dimostrato in questo inizio di stagione di essere in grado di prendere il posto di Insigne sulla sinistra, quando ce n’è bisogno.

CONDIZIONE DA TROVARE

Hirving Lozano.

Pochi lampi intravisti in questi primi mesi di campionato per il talento messicano. Qualche dichiarazione evitabile e una condizione ancora da trovare di certo non aiutano El Chucky che sembra abbia momentaneamente perso il posto da titolare in favore di un Matteo Politano che, invece, ha iniziato la stagione in maniera convincente.

STATISTICHE – GOL E ASSIST

Insigne – 14 presenze (11 Serie A, 3 Europa League): 5 gol e 4 assist.

Politano – 16 presenze (12 Serie A, 4 Europa League): 2 gol e 4 assist.

Lozano – 16 presenze (12 Serie A, 4 Europa League): 3 gol e 2 assist.

Elmas – 16 presenze (12 Serie A, 4 Europa League): 2 gol e 2 assist.

Ounas – 9 presenze (6 Serie A, 3 Europa League): 1 gol.

Comments

comments