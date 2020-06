Napoli, Everton in pole nella corsa ad Allan: Nandez il possibile erede

Il futuro di Allan, centrocampista del Napoli, è ancora tutto da scrivere ma, al momento, l’addio sembra lo scenario più probabile.

Il brasiliano sembra essere arrivato a fine ciclo e, stando a quanto riferito da Il Mattino, ha espresso la volontà di andar via già durante la sessione di mercato invernale. L’ex Udinese piace a parecchi club ma, al momento, in pole position sembra esserci l’Everton, dove ritroverebbe Carlo Ancelotti. Il Napoli, intanto, è già a caccia di un sostituto e, nelle ultime ore, l’ultima idea risponde al nome di Nahitan Nandez, centrocampista del Cagliari che piace molto a Gattuso. Piace anche Jordan Veretout della Roma, ma non è da escludere che Giuntoli possa virare su profili più giovani.

