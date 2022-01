Napoli, Fabian Ruiz verso la convocazione: può rientrare contro la Sampdoria

In vista della partita di domani contro la Sampdoria, il Napoli potrebbe recuperare Fabian Ruiz, un elemento fondamentale a centrocampo.

Lo spagnolo è stato fermo ai box per la positività al Covid-19 e per un infortunio muscolare, e anche durante la seduta di allenamento di ieri ha svolto lavoro personalizzato, ma potrebbe finalmente rientrare tra i convocati. Difficile, quasi impossibile, pensare di vederlo in campo, ma il suo recupero rappresenta un’ottima notizia per Luciano Spalletti, al momento alle prese con tante assenze.

Comments

comments