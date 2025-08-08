Calciomercato

NAPOLI, FATTA PER GUTIERREZ

Se per Juanlu Sanchez la trattativa è ancora in stallo,è fatta per Miguel Gutierrez (Fabrizio Romano sui suoi social) 

Il terzino sinistro spagnolo classe 2001 del Girona sarà il settimo acquisto dell’estate. Per Gutierrez pronto un contratto di cinque anni da 2,3 milioni di euro netti a stagione. Il giocatore è costato 18 milioni di euro più due di bonus. Here we go!

 

