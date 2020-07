Il Napoli Femminile, dopo la promozione in Serie A conquistata a tavolino a causa della pandemia di coronavirus, ha scelto la bomber emiliana come rinforzo in attacco.

La Goldoni, attaccante classe ’96 nel giro della Nazionale Femminile, arriva dall’Inter Woman, squadra con la quale ha giocato l’ultimo campionato collezionando 8 presenze e zero gol.

