Napoli, festa scudetto: si svolgerà interamente al Maradona

Nell’edizione odierna, ‘La Repubblica’ ha fatto sapere la possibile decisione di De Laurentiis sulla festa scudetto.

De Laurentiis alla fine ha scelto che la festa scudetto del Napoli avrà una location precisa e i contorni saranno quelli dello stadio Diego Armando Maradona. L’ipotesi delle piazze è stata infatti accantonata. Probabilmente non definitivamente (si studia comunque un modo per coinvolgere il resto della città), ma per le celebrazioni ufficiali dello scudetto c’è già il luogo: l’impianto di Fuorigrotta.

Resta ancora da definire la data: Napoli-Sampdoria è ancora fissata per domenica 4 giugno, al momento: si sta valutando però l’ipotesi di chiedere l’anticipo a venerdì 2.

Ieri mattina il presidente è stato di persona a Fuorigrotta per un sopralluogo: lavoro in corso per migliorare l’impianto acustico e valutare l’installazione del palco per la celebrazione, che comincerà al fischio finale della partita contro la Sampdoria. Sarà uno show in grande stile e affidato alla conduzione di Stefano De Martino, grande tifoso del Napoli e soprattutto volto Rai. Le telecamere della tv di Stato dovrebbero riprendere l’evento e naturalmente trasmetterlo in diretta.

