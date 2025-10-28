Napoli

Napoli: Finalmente trasferta aperta ecco quanti saranno a Lecce.

Dopo tante restrizioni e situazioni paradossali come in Olanda, finalmente i tifosi del Napoli campani potranno seguire la squadra a Lecce 

Sono previsti in circa 700 al Via del Mare

