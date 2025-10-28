Napoli: Finalmente trasferta aperta ecco quanti saranno a Lecce.

Dopo tante restrizioni e situazioni paradossali come in Olanda, finalmente i tifosi del Napoli campani potranno seguire la squadra a Lecce
Sono previsti in circa 700 al Via del Mare
Giuffredi e Bergonzi a confronto nel Processo del Lunedì
Sky: La probabile formazione del Napoli.
Canale8 Mario Giuffredi:”Ci vuole una misura unica nelle valutazioni di chi commenta. Il Napoli a gennaio può prendere due centrocampisti. Conte crede in Marianucci e Vergara”.
Napoli: Due titolari recuperati per Lecce
Igor Tudor non è più l’allenatore della Juventus. Il suo successore potrebbe essere…
Napoli:De Bruyne tra i 3/4 mesi per riaverlo a disposizione
Il comunicato del Napoli sulle condizioni di De Bruyne
Designati arbitro e collaboratori per Lecce-Napoli
Napoli: Il comunicato del club dopo le accuse di Bergonzi a Di Lorenzo.
Mario Giuffredi:”Chi parla non conosce la storia di Di Lorenzo! Valutiamo azioni legali contro la Rai e Bergonzi”.