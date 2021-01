Napoli-Fiorentina 6-0: le pagelle di 100×100 Napoli

Nella diciottesima giornata del campionato di Serie A il Napoli ha giocato contro la Fiorentina allo stadio Diego Armando Maradona. Le pagelle di 100×100 Napoli.

GATTUSO: 7,5 – Ottimo approccio alla gara e di questo gli va dato merito perché con la finale di Supercoppa alle porte non era facile. Intelligente concedere il possesso palla all’avversario per limitare le ripartenze dei viola e al tempo stesso per avere gli spazi necessari per colpire proprio con le ripartenze. Trovate le giuste distanze tra i reparti e si sono viste la densità e l’intensità della grande squadra concentrata e determinata fino al fischi finale anche con la vittoria in tasca.. Quando gioca a massimo due tocchi il Napoli è incontenibile e con Demme ha più equilibrio e i tempi giusti del pressing. Finalmente si è vista quella cattiveria in zona gol finora tallone d’Achille della squadra. Solo una tiratina d’orecchie a Gattuso per alcune uscite palla al piede dal basso che forse andavano sostituite con le classiche ‘spazzate’ per evitare pericoli inutili.

OSPINA: 7,5 – Sull’1-0 compie un miracolo su Ribery mettendo una firma importante sulla vittoria, poi tanta sicurezza nelle uscite e importante riferimento di scarico palla per i compagni in difficoltà. Superato solo una volta ma per bravura dell’avversario salvato da Koulibaly.

HYSAJ: 7 – L’impegno non lo fa mai mancare, ha tenuto bene la posizione in fase difensiva e quando ha potuto ha appoggiato anche la manovra.

MANOLAS: 7 – Qualche sbavatura dovuta anche al recente infortunio, ma copre bene sull’avversario di turno e vince tutti i duelli grazie anche alla sua prestanza fisica.

KOULIBALY: 7 – Una chiusura importante su Vlahovic sull’1-0 dopo un errore in disimpegno dei centrocampisti, poi un salvataggio sulla linea e un avversario ostico come Vlahovic praticamente annullato.

MARIO RUI: 6,5 – Non ha trovato subito la zona d’azione e i tempi di inserimento poi è cresciuto alla distanza giocando con intelligenza.

DEMME: 7– Con lui in campo la squadra ha più equilibrio in entrambe le fasi, bravo in fase di interdizione, utile nella costruzione della manovra e poi segna anche il gol prezioso del 2-0 che da tranquillità alla squadra.

BAKAYOKO: 7 – Con Demme al suo fianco ha sfoderato una prestazione d’alto livello con lavoro oscuro ma di fisico in fase difensiva e velocizzando il giro palla con tanti tocchi precisi di prima intenzione. Poi si procura anche il rigore del 5-0.

LOZANO: 7,5 – Segna, salta l’uomo, lotta come un leone, ripiega in difesa…in questo momento l’arma in più del Napoli.

ZIELINSKI: 7 – Prestazione di livello con gli spazi a disposizione che gli hanno permesso di mettere in campo le sue qualità fino al sigillo del gol.

INSIGNE: 7,5 – Fa da regista avanzato, crea situazioni pericolose e completa la brillante prestazione con 2 gol e 1 assist.

PETAGNA: 7 – Si sacrifica per la squadra, torna a metà campo per recuperare palla e per far salire la squadra, fornisce due assist, gioca di sponda per i compagni, gli è mancato solo il gol per la gara perfetta.

POLITANO (dal 61′ al posto di Lozano): 6,5 – Bravo nel tenere palla per fari rifiatare i compagni e oi segna un gol di grande tecnica individuale.

ELMAS: (dal 73′ al posto di Zielinski) 6 – Più lucido ed incisivo di altre gare ma può fare ancora di più.

MERTENS (dal 73′ al posto di Petagna): 6 – Ritrova il campo dopo l’infortunio con l’Inter, ma è sembrato non ancora al meglio ma la sufficienza è per dargli il ben tornato.

CIOFFI (dal 79′ al posto di Insigne): S.V – Debutto in Serie A con personalità e senza errori.

RRAHMANI (dal 79′ al posto di Manolas): S.V. – Spezzone di gara giocato in tranquillità senza errori.

ARBITRO CHIFFI (di Padova): 7 – L’unico dubbio è sull’ammonizione a Insigne anche se coerente nella decisione di non concedere giustamente il rigore, per il resto gestisce la gara con grande serenità e senza sbagliare nulla.

