Napoli-Fiorentina: nessun varco per il blocco del traffico in città in occasione della partita

Il Comune di Napoli ha comunicato che non ci sarà alcun varco per il blocco del traffico in occasione di Napoli-Fiorentina, gara in programma domani alle 18.

Non si ripeteranno in occasione di Napoli – Fiorentina in programma domenica 7 maggio allo Stadio Maradona i varchi per il blocco del traffico in città. La decisione è emersa a conclusione della riunione tecnica che si è tenuta questa mattina.

Il dispositivo in vigore nel quadrante di Fuorigrotta sarà quello generalmente previsto per gli incontri di calcio in casa con una particolare attenzione alla sosta, che sarà in larga parte vietata, come previsto con ordinanza della Municipalità e con il ricorso alla rimozione con 20 carri attrezzi che saranno operativi per l’intera giornata.



Previsti, inoltre, presidi delle Forze dell’Ordine in alcuni punti sensibili della citta: Piazza Municipio, Piazza Trieste e Trento, Piazza Plebiscito, Piazza Dante e Lungomare. Per la Polizia Locale saranno 250 gli agenti impegnati nei vari presidi e a Fuorigrotta dove si partirà già dalle 6,30 del mattino per arrivare poi ad un servizio rafforzato dalle ore 15 in poi. Per le auto prelevate dai carri attrezzi sarà possibile procedere allo svincolo dalle ore 8 alle ore 22 di domenica presso l’Unità Fuorigrotta della Polizia Locale, in Via Diocleziano e, dopo le ore 22, direttamente in via S. Maria del Pianto.

Fonte Comune di Napoli

