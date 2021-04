Napoli, fissato l’incontro tra l’obiettivo De Zerbi e il Sassuolo: futuro in bilico

Roberto De Zerbi, tecnico del Sassuolo, è uno degli allenatori accostati alla panchina del Napoli in vista della prossima stagione.

L’ex centrocampista, che ha già militato in azzurro da calciatore, incontrerà il club neroverde, nel corso della prossima settimana, per discutere del suo futuro. Al momento, secondo la Gazzetta dello Sport, c’è il 50% di possibilità che De Zerbi, che è seguito anche dalla Fiorentina, rimanga a Reggio Emilia. Intanto, il dg Carnevali sta già seguendo alcuni profili per l’eventuale sostituzione e piacciono molto Vincenzo Italiano, che sta sorprendendo con lo Spezia, e Luca Gotti, attualmente all’Udinese.

