Napoli, formazione da reinventare anche contro il Leicester: continua l’emergenza per Spalletti

Non è assolutamente un momento facile quello che sta vivendo il Napoli, alle prese con numerosi infortuni occorsi ad elementi chiave della rosa.

Nelle ultime partite, infatti, il tecnico Luciano Spalletti ha visto finire k.o. calciatori importanti come Lorenzo Insigne, Franck Zampo-Anguissa, Kalidou Koulibaly, Fabian Ruiz e, soprattutto, Victor Osimhen. A questi, si è aggiunto anche Stanislav Lobotka, dunque il mister di Certaldo dovrà completamente reinventare la formazione, in vista dell’importante gara di domani contro il Leicester, decisiva per il passaggio del turno in Europa League. L’unico vero centrocampista a disposizione è Diego Demme, che verrà affiancato probabilmente da Zielinski, con Elmas e l’adattamento di Mario Rui come alternative.

In attacco, dovrebbe toccare nuovamente a Dries Mertens, apparso molto ispirato nelle ultime uscite in campionato, con Petagna pronto a dare il suo contributo in uscita dalla panchina. Ballottaggio a tre per due maglie, poi, tra Lozano e i recuperati Ounas e Politano. L’unico recupero è quello di Kostas Manolas, che però difficilmente sarà pronto a scendere in campo (almeno non dal primo minuto) contro le Foxes, essendo stato a lungo fermo ai box.

