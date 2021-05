Napoli, Gattuso vuole portare Hysaj alla Fiorentina: l’albanese è in scadenza

È stato ufficializzato solo da pochi giorni, ma Gennaro Gattuso è già al lavoro per studiare rinforzi per la sua Fiorentina.

L’ex allenatore del Napoli è chiamato a risollevare la squadra viola, reduce da alcune stagioni in chiaroscuro, e per farlo sta pensando di portare con sé anche una sua vecchia conoscenza, Elseid Hysaj. Il terzino albanese ha un contratto in scadenza a fine giugno e potrebbe ricongiungersi con Ringhio a parametro zero: non ci sono stati ancora contatti, ma, stando al Corriere del Mezzogiorno, è previsto un incontro nei prossimi giorni.

