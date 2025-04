Napoli-Genoa: biglietti sold-out in due ore

Napoli-Genoa: la febbre scudetto ha colpito ancora. In due ore Maradona sold-out anche per la sfida con il Genoa, in programma domenica 11 maggio alle 20:45

Considerando la frenesia dovuta al sogno scudetto e ai tifosi in fila era da prevedere questo nuovo tutto esaurito per il Maradona anche per Napoli-Genoa. L’impianto di Fuorigrotta registrerà l’ottavo sold-out consecutivo ed il tredicesimo complessivo in stagione. Numeri incredibili: il Maradona registrerà a fine stagione 1mln di presenze complessive: lancia anche un segnale in vista dei discorsi sul prossimo restyling per gli Europei. Napoli ha bisogno di uno stadio con una capienza maggiore. Sono mesi infatti che per le gare interne c’è una richiesta praticamente doppia di biglietti, anche quando le prospettive Scudetto non era così evidenti.

