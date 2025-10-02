Serie A

Napoli-Genoa di domenica sarà arbitrata da La Penna

Pubblicato il

Federico La Penna arbitrerà Napoli-Genoa, gara in programma domenica alle ore 18 allo stadio Maradona.  Poi ci sarà la nuova sosta per le nazionali

Al Var c’è Pezzuto con Sozza Avar e con Galipò che sarà quarto uomo.

Ecco la sestina completa: 

LA PENNA

PASSERI – TRINCHIERI

IV:       GALIPO’

VAR:      PEZZUTO

AVAR:      SOZZA

