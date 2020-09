Napoli-Genoa: Gattuso potrebbe partire dal modulo vincente di Parma

Vigilia di Napoli-Genoa ed è già partito il toto-formazione, anche se la curiosità è scoprire con quale modulo potrebbe schierarsi Gattuso nella prima stagionale ufficiale al San Paolo.

Quando di buono visto nella ripresa contro il Parma dopo l’ingresso in campo di Osimhen, fa pensare che Gattuso possa optare per il 4-2-3-1 con Lozano-Mertens-Insigne alle spalle dell’attaccante nigeriano.

Non è da escludere un 4-4-2 con Insigne arretrato sulla linea dei centrocampisti e Mertens in attacco in coppia con Osimhen.

Ma tutto lascia intuire che la certezza dell’attacco del Napoli contro il Genoa è la presenza di Osimhen dal primo minuto.

