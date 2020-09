Le avverse condizioni climatiche mettono a rischio il regolare svolgimento della gara, valevole per il 2° turno di Serie A, tra Napoli e Genoa.

Per le ore 18, è prevista, infatti, allerta meteo sul capoluogo campano, colpito dal maltempo già da diversi giorni. Per ora, stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, il terreno di gioco sta tenendo bene ed è in ottime condizioni, ma la decisione definitiva verrà presa solo pochi minuti prima del fischio d’inizio.

