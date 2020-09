Napoli-Genoa, la formazione ufficiale dei rossoblu

Rolando Maran, tecnico del Genoa, ha annunciato l’undici titolare scelto per la difficile trasferta del San Paolo contro il Napoli.

3-5-2 per l’ex allenatore del Cagliari, che lascia in panchina Criscito e lancia subito il nuovo arrivato Luca Pellegrini sulla corsia sinistra, con Zappacosta sul versante opposto. In avanti, la coppia formata da Mattia Destro e Marko Pjaca, entrambi in gol alla prima giornata contro il Crotone.

GENOA (3-5-2): Marchetti; Goldaniga, Masiello, Biraschi; Zappacosta, Lerager, Badelj, Zajc, Pellegrini; Pjaca, Destro

