Napoli-Genoa: le formazioni

Napoli-Genoa: Antonio Conte in questa gara ripropone il 4-3-3, il modulo del quarto scudetto

De Bruyne parte dalla panchina. Tra i pali confermato Milinkovic-Savic, non Meret. In difesa Olivera prende e non Gutierrez a sinistra, a destra torna capitan Di Lorenzio, confermata la coppia centrale Beukema-Juan Jesus. A centrocampo Lobotka con Anguissa e McTominay. In attacco Politano e Neres ai lati, al centro Hojlund.

Le formazioni:

NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Beukema, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Hojlund, Neres. All. Conte.

GENOA (4-2-3-1): Leali; Sabelli, Marcandalli, Vasquez, Ellertson; Masini, Frendrup; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Vitinha; Ekhator. All. Vieira.

