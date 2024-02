Napoli-Genoa. Le pagelle: Inappropriati.

Le pagelle di Napoli-Genoa

Napoli inappropriato:

A se stesso, allo scudetto ridotto a brandelli sul petto, ai tifosi sbigottiti.

Serpe verde( poco fa era un boa constrictor ed era azzurro, poi è diventato un’innocua biscia,verde per la bile) pareggia la sfida con Grifon d’oro, nonostante kvaraPotter ma anche i maghi non sono onnipotenti.

Mazzarri 5 Non è mai stato un super mago ma un’onesto e applicato fattucchiere. Ora le pozioni non funzionano e la carrozza si è trasformata in zucca.

Per due volte in 24 h scarica la squadra

“Devono prendersi responsabilità”

“Anche Garcia ha avuto problemi”

Salvo poi giurare che i ragazzi si impegnino alla morte e lo seguano.

Fatto sta che la squadra va sotto ritmo, non fa movimento senza palla, non ha idee e tira fuori un po’ di verve solo nei minuti finali. Perché?

E poi non basta buttare in campo tutti gli attaccanti che hai se ognuno va per conto suo.

E il gol preso?

Nessuno che accorci o contrasti e i difensori buoni solo a scappare indietro.

La media punti è terrificante.

Inappropriato

Meret 6 Era assente da dicembre ed è subito reattivo Attento

Di Lorenzo 6 Perché entra nel gol de pareggio

Rrahmani 6 Applicato

Ostigard 5 Mostrerebbe anche grinta ma Retegui lo supera due volte di testa che poi sarebbe la sua specialità.

Mazzocchi 5 Qualcuno ci spieghi perché ( Se il piano gara era costruzione a sinistra) Mazzarri tenga due mancini in panchina per far giocare un destro. Attento nella fase difensiva ma presuntuoso nei tiri velleitari.

Anguissa 5 Sta cominciando a diventare irritante come un film senza un solo colpo di scena. Cresce un po’ nel finale ma spreca su colpo di testa. Zambo se n’è andato e ci ha lasciato Frank

Lobotka 6 Il Munaciello l’ho visto piangere in un angolo.

Traorè 5 Quanto costa il cartellino? Deludente

Politano 5.

Era uno dei cavalli alati che facevano volare la carrozza azzurr Ora si è seduto e guarda la zucca in cui si è trasformata. Impotente.

Simeone 5 Però mettergliela qualche palla pulita!

Kvara 6.5 È stato Giovanni Drogo nel deserto dei tartari.

Chuck Noland in Cast Away.

Ora è diventato Jose Arcadio in Cent’anni di solitudine.

Qualcuno lo ha sentito parlare con un amico immaginario.

Quanta qualità sprecata in un contesto simile. Sei di un altro livello Kvara.

Ngonge 6.5 Pareggia, fa anche confusione ma almeno la butta dentro e va avanti invece di andare indietro.

Olivera 6 Entra nel gol del pareggio

Natan 5 Vabbè è tornato dopo due mesi ma non si può giustificare tutto

Lindstrom 5 poche idee ma confuse

Raspadori 5 Ce lo ricordiamo per un recupero palla. Ottimo…se non facesse il centravanti

Comments

comments