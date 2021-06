Napoli, Ghoulam resterà ai box ancora a lungo: servirà un innesto sulla corsia mancina

L’edizione odierna del Corriere dello Sport parla delle condizioni di Faouzi Ghoulam, terzino del Napoli, tormentato dagli infortuni.

Nel 2018, infatti, l’algerino ha rimediato la rottura del legamento crociato del ginocchio destro e, quando era ormai sulla via del rientro, una frattura alla rotula, mentre lo scorso 7 marzo ha subito la medesima rottura, ma questa volta al ginocchio sinistro. Secondo il quotidiano, ci vorrà ancora tempo prima di rivedere in campo l’ex Saint-Etienne, ragion per cui il Napoli dovrà necessariamente intervenire sul mercato, acquistano un rinforzo per la corsia mancina.

