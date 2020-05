Napoli, Ghoulam verso l’addio: spunta anche la Fiorentina

Sembra essere giunta al capolinea l’avventura di Faouzi Ghoulam con il Napoli, dopo due stagioni e mezzo particolarmente travagliate.

Dopo il grave infortunio rimediato nel novembre 2017 contro il Manchester City, l’algerino non è più riuscito a esprimersi sui suoi livelli e a riconquistare il posto da titolare. Ecco perché potrebbe andar via nel tentativo di rilanciarsi. L’ex Saint Etienne ha molte offerte, in particolare da Francia e Spagna, ma, stando a quanto riferito dal quotidiano La Nazione, su di lui ci sarebbe anche la Fiorentina. Il club viola è alla ricerca di un rinforzo in quella zona di campo e Ghoulam rappresenterebbe una scommessa affascinante, ad un prezzo non particolarmente elevato.

