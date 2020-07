Napoli, già rifiutate due offerte dalla Juve per Milik: c’è anche il Tottenham

La Juventus continua a cercare con insistenza Arkadiusz Milik, attaccante del Napoli che potrebbe cambiare aria durante la prossima finestra di mercato.

Il polacco ha un contratto in scadenza nel 2021 e il Napoli, visto che il rinnovo sembra sempre più improbabile, è intenzionato a cederlo per evitare di perderlo a parametro zero. Secondo quanto riferito da Tuttosport, i bianconeri avrebbero già un accordo verbale con l’ex Ajax, ma le prime due offerte sarebbero state respinte dalla dirigenza azzurra: 25 milioni più il cartellino di Romero o, successivamente, di Pellegrini.

L’unica contropartita gradita a Gattuso è Federico Bernardeschi. Intanto inizia a farsi strada anche il Tottenham, che potrebbe mettere sul piatto Lucas Moura: Giuntoli ha infatti chiesto agli Spurs di inserire il brasiliano nella trattativa.

