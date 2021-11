Napoli, giornata libera dopo il successo dell’Arechi: domani la ripresa degli allenamenti

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha concesso un giorno di riposo alla squadra, all’indomani del successo sul campo della Salernitana.

Gara impegnativa per gli azzurri, che si sono imposti di misura grazie ad un gol di Zielinski, e potranno dunque beneficiare di una giornata libera, prima di riprendere gli allenamenti in vista del prosieguo della stagione. Questo il comunicato ufficiale del club: “Dopo il successo contro la Salernitana, il Napoli riprenderà domani gli allenamenti all’SSC Napoli Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Legia Varsavia in programma giovedì in Polonia per la quarta giornata di Europa League (ore 18.45)”.

