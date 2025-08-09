Napoli-Girona: calcio d’inizio ore 19:00

Calcio d’inizio di Napoli-Girona ore 19:00 – è il giorno del secondo test internazionale a Castel di Sangro

Il Napoli di Antonio Conte, dopo l’amichevole contro i francesi del Brest, quest’oggi scende in campo allo stadio Teofilo Patini per provare ad aumentare il livello – in primis dal punto di vista fisico – sfidando gli spagnoli del Girona, avversario diventato abituale nel secondo ritiro estivo.

Il calcio d’inizio è fissato per le ore 19.00. La partita sarà trasmessa su Sky Primafila, Dazn e OneFootball, in pay per view, al costo di 9.99 euro.

