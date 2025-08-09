Napoli-Girona: le formazioni della gara. Fischio d’inizio ore 19:00
NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; De Bruyne, Lobotka, Anguissa; Politano, Lukaku, Neres. A disposizione: Milinkovic-Savic, Contini, Ferrante, Spinazzola, Mazzocchi, Beukema, Obaretin, Marianucci, Zanoli, Coli Saco, Vergara, Gilmour, Hasa, Lucca, Cheddira, McTominay. All. Conte.
GIRONA (4-2-3-1): Gazzaniga; Arnau, Antal, Krejci, Blind; Herrera, Solís; Tsygankov, Asprilla, Joel Roca; Stuani A disposizione: Juan Carlos, Krapyvtsov, Rincon, David Lopez, Cristian, Lemar, Vitor Reis, Torrijo, Miovski, Nunez, Camara. All. Michel.