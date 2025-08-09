Ritiro Castel di Sangro

Napoli-Girona: secondo test internazionale a Castel di Sangro. Le formazioni

Il Napoli di Antonio Conte, dopo l’amichevole con il Brest scende in campo allo stadio Teofilo Patini sfidando gli spagnoli del Girona, avversario diventato abituale nel secondo ritiro estivo

Le formazioni:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; De Bruyne, Lobotka, Anguissa; Politano, Lukaku, Neres. A disposizione: Milinkovic-Savic, Contini, Ferrante, Spinazzola, Mazzocchi, Beukema, Obaretin, Marianucci, Zanoli, Coli Saco, Vergara, Gilmour, Hasa, Lucca, Cheddira, McTominay. All. Conte.

GIRONA (4-2-3-1): Gazzaniga; Arnau, Antal, Krejci, Blind; Herrera, Solís; Tsygankov, Asprilla, Joel Roca; Stuani A disposizione: Juan Carlos, Krapyvtsov, Rincon, David Lopez, Cristian, Lemar, Vitor Reis, Torrijo, Miovski, Nunez, Camara. All. Michel.

 

