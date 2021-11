Napoli, Giuntoli continua a sognare Mandava: si punta a convincere il Lille a cederlo a gennaio

Nonostante l’ottimo inizio di stagione, il Napoli valuta di intervenire sul mercato, a gennaio, e continua a monitorare Reinildo Mandava.

Il terzino del Lille, originario del Mozambico, è stato uno dei principali obiettivi degli azzurri nell’ultima sessione di calciomercato, per rinforzare la corsia mancina di difesa e, secondo il Corriere dello Sport, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli non ha ancora accantonato la pista legata al laterale del club campione di Francia in carica: “La tentazione di intervenire esiste, eccome, ci sono anche nomi ricorrenti e contatti frequenti tenuti vivi, sarà indispensabile confrontarsi con il Lilla che non ha (adesso) alcuna intenzione di liberare Mandava, l’esterno basso che piace tanto a Giuntoli e che a giugno prossimo andrà in scadenza.

Tra otto mesi, sarà tutto più semplice, ovvio, anche perché Ghoulam avrà concluso il suo (sfortunatissimo) mandato e sarà libero: a quel punto, uno esce e uno entra. Però Giuntoli vorrebbe giocare d’anticipo, provare a solleticare il Lilla per farsi dare Mandava (dieci presenze in campionato, di fatto un titolare) e sistemarsi per il prossimo quadriennio, finale di stagione compreso (ovviamente)”.

