Napoli, Giuntoli e Spalletti programmano i ritiri estivi: spuntano altre due potenziali amichevoli

Non si è ancora insediato sulla panchina del Napoli, ma Luciano Spalletti è già al lavoro per programmare l’estate azzurra in vista della nuova stagione.

Secondo il Corriere del Mezzogiorno, il mister di Certaldo è in costante contatto con il ds Cristiano Giuntoli e il resto della dirigenza per studiare il programma dei due ritiri estivi che si terranno, rispettivamente, a Dimaro-Folgarida e a Castel di Sangro: in Trentino potrebbe esserci anche l’ormai consueta amichevole contro il Trento, che ha conquistato la promozione in Serie C. Per quanto riguarda, invece, il soggiorno in Abruzzo, le date non sono ancora certe, ma si va verso la permanenza dal 5 al 15 agosto: c’è la possibilità di affrontare la Casertana in amichevole.

Comments

comments